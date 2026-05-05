На Урале суд отказал в УДО литовскому киллеру Замольскису

В Свердловской области суд отказал в условно-досрочном освобождении участнику банды Михаила Клока – литовскому киллеру Ромасу Замольскису. Соответствующие апелляционные жалобы подавал сам осужденный, а также его адвокат.

В 2016 году Ромаса Замольскиса приговорили к 15 годам колонии строгого режима за грабеж, разбой, незаконный оборот оружия, а также покушение на убийство.

- Замольскис на протяжении всего срока характеризовался отрицательно, неоднократно нарушал режим содержания, за что подвергался взысканиям. Мер для погашения взысканий, а также для того, чтобы зарекомендовать себя с положительной стороны, осужденный не предпринимает, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Представители колонии, в которой Ромас Замольскис отбывает наказание в данный момент, посчитали, что для УДО оснований нет. Так, суд отказал литовскому киллеру. Он останется в колонии до конца срока, то есть до августа 2029 года.