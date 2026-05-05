СвЖД организовала для школьников месячник-напоминание «Уступи дорогу поездам»

В преддверии длинных летних каникул Свердловская магистраль организовала для школьников месячник-напоминание «Уступи дорогу поездам». Железнодорожники усиливают профилактику, чтобы не происходило ситуаций, в которых ребята рискуют получить травмы в зоне движения поездов.

Детям и подросткам зачастую не хватает жизненного опыта, чтобы экологично реализовать свое стремление быть лучшими и первыми. Отсюда – зацепинг, селфи на крышах вагонов и иных не предназначенных для этого объектах. В каникулы число таких «геройств» заметно увеличивается. Поэтому именно сейчас важно напомнить школьникам правила поведения на железной дороге.

В течение мая в городах Свердловской области и ХМАО – Югры «путешествие в мир безопасности» можно будет совершить на лекционном «Поезде знаний». В начале мая он побывает в Богдановиче, Ирбите, Туринске-Уральском и Тавде, а в конце месяца отправится на север – проедет по городам Советский, Серов и Нижний Тагил.

Проект «Поезд знаний» СвЖД реализует ежегодно, он пользуется большой популярностью у учащихся младших и средних классов. В вагоне-лектории детям разъясняют правила безопасного поведения в зоне движения поездов. Рассказывают, как правильно переходить через ж/д пути, почему нельзя забираться на подножки и крыши вагонов. Объясняют, что при нахождении на объектах магистрали нельзя отвлекаться на гаджеты и слушать музыку в наушниках. Закрепить знания помогает интерактив с аниматорами, просмотр тематических мультфильмов и видеороликов. В программу также включены экскурсии по вокзалам, знакомство с основными железнодорожными профессиями, посещение вагона – экологической лаборатории и пожарного поезда. Такие наглядные уроки помогают школьникам узнать интересные факты о железной дороге и лучше усвоить важные правила безопасности.

В Пермском крае выбран другой популярный формат: для школьников проведут тематические квизы, выездные «Уроки безопасности» на станциях и предприятиях СвЖД.

Профилактика детского травматизма является одной из приоритетных задач железнодорожников и всех взрослых. По сравнению с прошлым годом статистика неутешительна: в границах магистрали наблюдается рост случаев травмирования несовершеннолетних. С января по апрель пострадало пятеро подростков, трое из них погибли (за аналогичный период 2025 года случаев травмирования не было). Все произошедшие трагедии связаны с хождением по ж/д путям.

СвЖД призывает педагогов и родителей поддержать профилактическую работу разъяснительными беседами и собственным примером.