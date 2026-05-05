В аэропорту Кольцово у пассажирки нашли крупную партию бижутерии

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово инспекторы таможенного поста остановили пассажирку с крупной партией бижутерии. Екатеринбурженка привезла домой из Ташкента 600 брошей разных видов – по 100 штук на каждый – и 750 чехлов к ним. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Как рассказала пассажирка, бижутерию продавали на рынке лишь оптом. Поэтому она решила купить ее в качестве подарков для друзей и знакомых, а также для украшения одежды, которую шьет сама для себя. У женщины, по ее словам, не получилось выбрать конкретный вид брошей, поэтому она купила их все за 1,5 тысячи рублей.

- Учитывая ассортимент и особенно – количество товаров, довольно сложно поверить в то, что все броши – для личного пользования. Поэтому инспекторы приняли решение признать партию коммерческой, - рассказал начальник таможенного поста Сергей Боровик.

Так, в отношении пассажирки возбудили административное дело о недекларировании товаров, а всю бижутерию отправили на товароведческую экспертизу.