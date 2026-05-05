Сквер в Кировском районе Екатеринбурга назвали в честь генерала Устинова

В Кировском районе Екатеринбурга двум объектам официально присвоили имена. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Так, официальное название «Сквер Генерала Устинова» получила зеленая зона напротив Свердловской филармонии, на пересечении улиц Карла Либкнехта и Первомайской.

- Сквер Генерала Устинова – особо охраняемая природная территория местного значения в Екатеринбурге и памятник ландшафтной архитектуры. Здесь растет 90 деревьев 11 видов (в основном – яблоня ягодная сортовая), кустарники и 22 вида дикорастущих травянистых растений, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Иван Устинов родился на Урале. Был советским военным контрразведчиком и участвовал в Великой Отечественной войне. За свою службу был удостоен множества наград: трех орденов Красной звезды и двух – Красного знамени, а также Отечественной войны I степени и Почета. Более того, он получил порядка 17 наград иностранных государств.

Помимо этого, пешеходную зону на участке улицы Мира, от Блюхера до Академической, назвали «Аллеей Волонтеров». Такое решение ранее приняла комиссия по топономике.