В ХМАО впервые объявили режим ракетной опасности

В ночь на 5 мая 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. О его введении сообщил глава региона Руслан Кухарук.

По данным издания ugra-news.ru, жителям приходили смс о ракетной опасности. Из-за атаки ракетами «Фламинго», тревога объявлялась в ХМАО, Ленинградской области, Пермском крае, Московской и Тюменской областях, Екатеринбурге.

Спецслужбы в этих регионах были приведены в режим повышенной готовности для принятия мер по обеспечению безопасности.

Отбой ракетной опасности в Югре объявили в 05:23.