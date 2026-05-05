На улицах Лабытнанги пройдет Крестный ход

6 мая 2026 года в городе Лабытнанги пройдет традиционный Крестный ход в честь Георгия Победоносца. Об этом сообщает «Ямал 1».

Из-за религиозного мероприятия в ямальском городе ограничат движение по нескольким улицам. Время ограничения - с 9:30 до 11:30.

Движение всех видов транспорта будет ограничено на участках улиц Первомайской, Дзержинского, Школьной и Автострадной.

Начнется Крестный ход от Храма великомученика Георгия Победоносца на улице Первомайской, 58.