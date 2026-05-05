В Тюменской области леса горят на 80 гектарах

Чаще всего пожарные выезжают на тушение сухой травы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области на сегодняшний день зафиксировано 24 природных пожара на общей площади в 80 гектаров. Об этом сообщает ЕАН.

Так, 3 мая, один из очагов возгорания обнаружен в районе озера Оброчного в Тюмени, где полыхала сухая трава на площади в 600 «квадратов».

Отметим, что в соседней Свердловской области еще в апреле ввели особый противопожарный режим, проводится патрулирование лесов и населенных пунктов - в праздники надзорные ведомства оштрафовали 150 уральцев за нарушение режима - люди жарили шашлыки, а также жгли сухую траву, что категорически запрещено.