Скончался экс-руководитель Первоуральского новотрубного завода Мелик Мори

В Первоуральске в возрасте 65 лет скончался бывший руководитель местного новотрубного завода и почетный гражданин города Мелик Мори. Об этом 4 мая 2026 года сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Ушел из жизни Мори Мелик Пашаевич – выдающийся руководитель, опытный управленец и ветеран органов госбезопасности. Его отличали высокий профессионализм, ответственность, системный подход к решению производственных и управленческих задач, - рассказали в мэрии.

Мелик Мори родился в 1960 году. Будущий управленец служил в ВДВ, а затем перешел на работу в органах государственной безопасности. Свою карьеру с Первоуральским новотрубным заводом связал в 2000 году и вскоре стал руководителем предприятия.

Отмечается, что за время своей работы Мелик Мори получил множество государственных и ведомственных наград. Среди них: медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За безупречную службу», а также нагрудные знаки «За отличие в службе» II степени, «200 лет МВД России» и другие.