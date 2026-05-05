На питание участников Международного фестиваля молодежи потратят 405 млн рублей

С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи. На питание работников и гостей мероприятия потратят 405 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Фестиваль посетят девять тысяч участников из российских регионов и других стран. С учетом организаторов и сотрудников - 20 тысяч человек, в том числе, 2 тысячи волонтеров, 112 экскурсоводов, 400 сопровождающих, 550 рядовых гостей, 700 экспертов, 550 журналистов, 820 почетных персон, больше 3 тысяч артистов.

Кормить участников будут в столовой манежа УрФУ, столовой Дворца водных видов спорта, а банкетных залах и ресторанах - всего 15 точек, в том числе - на вокзале и в здании аэропорта. Поставщики питания должны будут приготовить 129 тысяч порций.

Также, организаторы закупят 306 тысяч пластиковых и 12 тысяч стеклянных бутылок с водой, а также 153 тонны воды для кулеров.