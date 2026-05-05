В Свердловской области меняют порядок обращения с бездомными животными

В Свердловской области в 2020 году приняли постановление о работе с бездомными животными. За время действия документа ситуацию в регионе удалось существенно улучшить - бродячих собак стало меньше, бюджетные средства на их отлов и содержание теперь расходуют более эффективно.

За шесть лет в регионе увеличилось количество организаций, работающих в этой сфере - с 7 юрлиц и 2 ИП до 8 юрлиц до 3 ИП.

Но есть в документе и проблемные моменты: организации, отлавливающие животных, не могут заниматься этим по адресам, не указанным в документе, даже если животное находится там. Транспортировать пойманного пса можно только на расстоянии до 500 километров.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», эти требования хотят смягчить, исключив ограничения по адресам отлова и расстоянию транспортировки. Система будет работать более гибко и эффективно.