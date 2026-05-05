Водитель из Артемовского, сгубивший в аварии женщину, остался на свободе

В Артемовском суд вынес приговор 62-летнему Анатолию Малыгину, который стал виновником смертельного ДТП. Трагедия случилась 1 августа 2025 года на 22-м километре трассы Артемовский – поселок Зайково. Осужденный, будучи за рулем машины Renault, ехал в сторону села Лебедкино.

- Осужденный, управляя автомобилем, был невнимателен к дорожной обстановке. В нарушение требований пункта 9.9 ПДД РФ выехал на обочину, пытаясь обогнать Fiat Doblo, после чего, при возвращении на свою полосу проезжей части, допустил столкновение с указанным автомобилем, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Обе машины вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с еще одним автомобилем – Toyota Camry. В результате ДТП пассажирка Renault скончалась на месте от полученных травм.

Водителя машины – Анатолия Малыгина – признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Суд назначил мужчине 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработка, а также на 2 года лишил его права заниматься деятельностью по управлению транспортом.

Помимо этого, в пользу родственника погибшей женщины с Анатолия взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.