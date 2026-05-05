Мэр Екатеринбурга дал указания по развитию Железнодорожного района

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел объезд Железнодорожного района. Градоначальник посетил железнодорожную станцию «ВИЗ», а также дал поручения по ее дальнейшему развитию.

- Алексей Орлов дал поручение проработать дальнейшие сценарии развития пространства, подчеркнув при этом, что транспортный узел на улице Ольховской крайне востребован у горожан и жителей Екатеринбургской агломерации, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Также мэр Екатеринбурга побывал в школе №119 в переулке Пугачевском. Ремонт в учреждении проводится ежегодно. Так, в прошлом году была модернизирована система пожарной сигнализации, а также отремонтирована кровля.

- Глава Екатеринбурга распорядился проанализировать возможность увеличения мощности школы за счет строительства второго корпуса либо возведения нового здания, - отметили в мэрии.

В скором времени в учреждении также займутся обновлением спортзала и раздевалок.