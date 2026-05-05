В Каменске-Уральском завершился отопительный сезон

В Каменске-Уральском 4 мая 2026 года завершился отопительный сезон. Как сообщили в пресс-службе администрации города, он длился порядка 223 дней. Самым холодным месяцем в рамках сезона оказался январь.

- Первый замглавы города Владимир Горенков на совещании поблагодарил коллективы теплосетевой и теплоснабжающих компании за слаженную работу. Он отметил, что сезон обошелся без серьезных аварий или технологических нарушений, - пояснили в мэрии.

Теперь в городе стартовала подготовка к следующему отопительному сезону. В ближайшее время начнутся испытания теплосетей. После их проверки специалисты устранят выявленные недостатки.

Отмечается, что, в связи с этим, жители Каменска-Уральского столкнуться с отключениями горячей воды, о чем их будут заранее предупреждать УК.