В Екатеринбурге ради репетиции парада Победы перекроют шесть улиц

В Екатеринбурге на время репетиции парада Победы перекроют шесть улиц. Ограничения будут действовать с 20:00 5 мая по 4:00 6 мая 2026 года. Движение на участках будет закрыто для всех видов транспорта, в том числе общественного.

- Кроме того, на средствах индивидуальной мобильности нельзя будет проехать по дорогам и тротуарам в границах улиц Челюскинцев – Московская – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулок Красный, - пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Движение перекроют на следующих участках:

- проспект Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;

- улица 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

- от дома №10 по улице Бориса Ельцина до улицы 8 Марта;

- улица Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;

- улица Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

- улица Волгоградского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

Отмечается, что на время репетиции парада на данных участках также запретят автостоянку.