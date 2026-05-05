Юные екатеринбуржцы направили гуманитарную помощь жителям Дагестана

Юные екатеринбуржцы поучаствовали в сборе гуманитарного груза. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Юные жители Екатеринбурга направили гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения жителям Дагестана. Напомним, что в конце марта – начале апреля 2026 года в Республике прошли проливные дожди, из-за чего затопило дороги и электроподстанции, а также свыше 2 тысяч домов.

- В течение нескольких недель неравнодушные жители Екатеринбурга, воспитанники Центра внешкольной работы «Социум» и их родители приносили необходимые вещи: продукты длительного хранения, средства личной гигиены и предметы первой необходимости, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Общий вес груза составил порядка 300 килограммов. Воспитанники Центра передали груз представителям правительства Дагестана в Свердловской области. В сором времени гуманитарная помощь поступит в пострадавшие районы.