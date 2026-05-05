Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 2:45

Юные екатеринбуржцы направили гуманитарную помощь жителям Дагестана

Екатеринбург направил гуманитарный груз пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
Никита ПРИХОДЬКО
Юные екатеринбуржцы поучаствовали в сборе гуманитарного груза. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Юные екатеринбуржцы поучаствовали в сборе гуманитарного груза. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Юные жители Екатеринбурга направили гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения жителям Дагестана. Напомним, что в конце марта – начале апреля 2026 года в Республике прошли проливные дожди, из-за чего затопило дороги и электроподстанции, а также свыше 2 тысяч домов.

- В течение нескольких недель неравнодушные жители Екатеринбурга, воспитанники Центра внешкольной работы «Социум» и их родители приносили необходимые вещи: продукты длительного хранения, средства личной гигиены и предметы первой необходимости, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Общий вес груза составил порядка 300 килограммов. Воспитанники Центра передали груз представителям правительства Дагестана в Свердловской области. В сором времени гуманитарная помощь поступит в пострадавшие районы.