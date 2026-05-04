В Свердловской области создали Экспертный клуб машиностроителей

На Урале появился Экспертный клуб машиностроителей. Фото: Департамент информационной политики региона

В Свердловской области появился Экспертный клуб машиностроителей, который займется системной аналитикой и подготовкой предложений для развития отечественного машиностроения. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Промышленности нужна постоянная площадка для глубокой аналитики и выработки консолидированных позиций машиностроительного сообщества без отрыва от реального производства, а также координации взаимодействия между предприятиями, наукой, властью и обществом, - отметил председатель Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Анатолий Слудных.

В числе основных задач клуба заявлены экспертное сопровождение стратегических документов, оценка проектов для господдержки, участие в экспертизе нормативных актов, работа в федеральных структурах, представление Союза на деловых мероприятиях и взаимодействие с молодежными объединениями. Отдельное направление — усиление роли промышленных предприятий в государственной демографической политике.