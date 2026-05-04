Житель Кушвы ответит перед судом за немаркированные сигареты и алкоголь

Кушвинский городской суд рассмотрит дело 52-летнего местного жителя, которого обвиняют в торговле немаркированным алкоголем и табаком в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Предполагается, что в период с мая 2024 года по август 2025 года уралец купил на одной из оптовых площадок Екатеринбурга сигареты без акцизных марок. Всего в деле фигурируют почти 67 тысяч пачек общей стоимостью свыше девяти миллионов рублей.

- Кроме того, он приобрел немаркированную алкогольную продукцию, разлитую в бутылки, в количестве не менее 96 единиц, общей стоимостью свыше 69 тысяч рублей. Общая стоимость контрафактного товара составила свыше 9,1 миллиона рублей, - уточнили в надзорном ведомстве.

Приобретенный товар мужчина перевез в Кушву и хранил в арендованном гараже, планируя дальнейшую продажу. Однако довести задуманное до конца не удалось, так как полицейские изъяли всю партию из незаконного оборота.