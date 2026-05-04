В Екатеринбурге за апрель ликвидировали 92 несанкционированные свалки

В рамках Месячника чистоты коммунальные службы вывезли из Екатеринбурга более десяти тысяч тонн грязи и мусора, а также ликвидировали 92 несанкционированные свалки общим весом около 186 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

- Больше всего свалок убрали в Чкаловском районе: 48 объектов весом 49 тонн. В свою очередь, Железнодорожный район избавился от 13 свалок суммарным объемом отходов 53 тонны, - уточнили в администрации города.

Помимо ликвидации свалок, службы благоустройства привели в порядок остановочные комплексы. Они помыли 639 остановок и очистили 133 тысячи квадратных метров площадок перед ними. Кроме того, за месяц коммунальщики отмыли более девяти тысяч урн и десять километров ограждений, освободили от засоров почти девять тысяч дождеприемных решеток.

На мытье улично-дорожной сети ушло 52 тысячи кубометров воды. Для ремонта дорог использовали 2,6 тысячи тонн асфальтобетонной смеси и 2,5 тысячи тонн асфальтогранулята.