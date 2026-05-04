Медики и пациенты создали арт-галерею в Сухоложской больнице

В Сухоложской районной больнице появилась галерея врачебного творчества. На данный момент актовый зал украшают более полусотни картин, созданных медиками и пациентами. Об этом рассказал Минздрав Свердловской области.

- Главная цель галереи — создание комфортной и исцеляющей среды для сотрудников, гостей и пациентов, а тот факт, что картины созданы руками лечащих врачей, добавляет проекту особую глубину: профессионалы в белых халатах — тонко чувствующие, творческие личности, - уточнили в региональном Минздраве.

Создателем арт-пространства стала врач-невролог Елена Абрамова, чьи работы стали основой экспозиции. Заручившись поддержкой администрации больницы и главврача, она выставила свои картины на всеобщее обозрение. Позже к проекту присоединились коллеги-медики и пациенты.

В Минздраве подчеркивают, что при таком подходе обстановка способствует не только физическому, но и психологическому восстановлению.