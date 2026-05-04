Госавтоинспекция Свердловской области предупредила о фейке с дорожным знаком

Госавтоинспекция Свердловской области сообщила, что СМИ получили на электронные почты сообщения якобы от ведомства. В недостоверных письмах с фейковой почты сообщалось, что знак 5.19.1 «Пешеходный переход» запрещен к использованию. В ведомстве официально опровергли данные об этом.
- Указанные сведения недостоверны. Запрет на установку знаков в желто-синей цветовой гамме на территории Свердловской области не вводился и не планируется. Демонтаж указанных знаков не требуется, - сказано в сообщении.
Участникам дорожного движения и СМИ напомнили, что доверять нужно лишь официальным источникам.
Информация о работе ведомства также публикуется на официальных каналах, в соцсетях Госавтоинспекции Свердловской области.