Уральский центр получил оборудование за 26 миллионов рублей для детей-торопыжек

В Екатеринбурге центру передали оборудование за 26 миллионов рублей. Оно позволяет выявить и вылечить заболевания глаз у недоношенных детей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

- Центр обеспечен оборудованием, которое позволяет проводить диагностику и реабилитацию маленьких пациентов. На базе учреждения работает Центр ретинопатии, где лечат офтальмологические заболевания. Ежегодно в нем проводится более пяти тысяч осмотров недоношенных детей, - сообщает Денис Паслер.

Была приобретена широкоформатная цифровая ретинальная камера. Она выявляет патологии глазного дна и мониторит повреждение сосудов сетчатки.

Оборудование позволяет получить детализированные снимки сетчатки. В том числе фиксировать динамику заболевания.