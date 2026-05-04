Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге собрал заявки из 191 страны

Регистрация на Международный фестиваль молодежи завершена Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 100 тысяч заявок из 191 страны поступило на Международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Как сообщил в своем telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер, регистрация участников завершена

- Фестиваль станет действительно глобальным событием, объединяющим молодежь планеты: 62 тысячи заявок поступило из стран Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и даже из Австралии, -написал глава региона.

Впервые заявок от иностранцев оказалось на 20 тысяч больше, чем от россиян. Среди регионов России активнее всего регистрировались Москва и Свердловская область.

Теперь экспертам предстоит провести строгий отбор, так как из 100 тысяч претендентов на фестиваль попадут только десять тысяч участников.