Владимир Кутырев был директором с 2009 по 2023 год. Фото: Екатеринбургский кадетский корпус

2 мая скончался экс-директор Екатеринбургского кадетского корпуса Владимир Кутырев. Он был педагогом биологии и химии кадетской школы с 1986 года. С 2009 по 2023 год Владимир Кутырев возглавлял учреждение. Об этом сообщает Екатеринбургский кадетский корпус в соцсетях.

- Владимир Алексеевич умел видеть потенциал в каждом. В молодом учителе, в школьнике, который еще не нашел себя. Он создавал атмосферу доверия и поддержки, где ценились инициатива и творчество. Его кабинет всегда был открыт для тех, кому нужен был совет или доброе слово, - сказано в сообщении.

Близкие и коллеги запомнят его как мудрого руководителя и надежного товарища.

Прощание с Владимиром Курыревым состоится 7 мая в поселке Монетном.