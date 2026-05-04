В Реже детская ссора из-за качелей дошла до суда

В Реже конфликт детей на детской площадке закончился судебными разбирательствами двух семей. Об инциденте, который произошел 16 июня 2025 года, рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

В тот день Анна и Иван поссорились из-за качелей. В ходе ссоры девочка поцарапала обидчику лицо, а тот в ответ бросил в нее камень. В результате Анна получила разбитую губу и сломанный зуб.

- Мама Анны обратилась в суд с требованием к родителям Ивана возместить расходы на лечение (почти 113 тысяч рублей — стоматология, лекарства, бензин) и компенсацию морального вреда – 150 тысяч рублей для дочери и 30 тысяч для себя. Родители мальчика подали встречный иск, указав, что их сын тоже пострадал, - уточнили в региональных судах.

Разбирая ситуацию, суд установил обоюдную вину. Но поскольку брошенный камнем ущерб оказался значительно серьезнее царапин, большую часть ответственности возложили на родителей мальчика. Соотношение определили как 70 на 30 процентов.

В результате с отца и матери Ивана в равных долях взыскали материальный ущерб в пользу девочки — около 79 тысяч рублей. Кроме того, родители мальчика выплатят Анне 80 тысяч в качестве моральной компенсации и еще пять тысяч ее матери. Встречный иск суд удовлетворил частично. Семью девочки обязали заплатить за моральный вред пострадавшему мальчику по 2,5 тысячи рублей с каждого родителя.