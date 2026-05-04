На Урале фестиваль национальных свадеб объединил молодоженов и юбиляров

Мероприятие объединило молодоженов и юбиляров семейной жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках Года единства народов России в Свердловской области состоялся фестиваль национальных свадеб. Мероприятие объединило молодоженов и юбиляров семейной жизни. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Так, в Слободо-Туринском районе, в деревне Юрты, поздравления принимали пары, прожившие вместе 30, 45, 50 и 55 лет. Пять татарских семей вновь исполнили свадебный танец под классический марш Мендельсона. Музыкальным подарком для них стали выступления коллектива «Матурлар» и работников местного дома культуры, исполнивших композиции на татарском языке. Мероприятие завершилось традиционным чаепитием.

- Еще одна торжественная церемония прошла во Дворце бракосочетания Екатеринбурга, где зарегистрировали брак Константин Николаев и Яна Сагитова. Жених по национальности — бурят. Родители и близкие, прибывшие из Иркутска, были одеты в национальные костюмы, - уточнили в Департаменте информационной политики региона.

В Первоуральске, в отделе ЗАГС, скрепили подписями союз башкира Рашита Нуриева и татарки Дианы Кадыровой. История пары началась в Казани. Молодожены познакомились на мероприятии, посвященном национальным обычаям. Свадебный обряд никах прошел в Татарстане с соблюдением старинного обычая — молодой муж подарил избраннице гусей. По мусульманским поверьям, эта птица сулит новой семье достаток, гармонию и благополучие.