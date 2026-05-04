В Екатеринбурге появится памятная доска группе «Агата Кристи»

День радио в Екатеринбурге будут отмечать установкой памятной доски, которая посвящена группе «Агата Кристи». Об этом информирует пресс-служба Уральского федерального университета.

Доска появится на территории Института радиоэлектроники и информационных технологий университета.

- Центральным событием станет открытие доски в честь группы «Агата Кристи». Мероприятие приурочено к году уральского рока, а также 40-летию Свердловского рок-клуба, - сказано в сообщении.

К тому же будет проведена автобусная экскурсия, на которой уральцев познакомят с историей группы. Примечательно, что ее проведет сам лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов.

Рок-группа создана в Екатеринбурге на радиофаке в 1988 году братьями Вадимом и Глебом Самойловыми. Коллектив входил в Свердловский рок-клуб. Однако официально группа распалась в 2010 году.