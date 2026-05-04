На Урале семья пенсионеров получила благоустроенное жилье благодаря прокуратуре

Пенсионерам из аварийного дома в Новолялинском районе дали благоустроенную квартиру после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Как выяснилось, пожилая пара из поселка Каменка проживала в многоквартирном доме 1977 года постройки на улице Серегина. Здание признали аварийным еще в 2018 году. Согласно заключению экспертов, его физический износ на тот момент составлял 78 %.

- Конструктивные элементы дома, включая фундамент, стены, перекрытия, кровля, находились в ненадлежащем состоянии. В связи с разрушением кирпичной кладки печной трубы обогревать дом не представлялось возможным, - уточнили в надзорном ведомстве.

В прокуратуру обратилась 66-летняя жительница. Женщина является инвалидом третьей группы и нуждается в постоянном медицинском наблюдении, ее супругу 71 год. Поскольку в поселке Каменка отсутствуют медицинские учреждения, прокуратура направила в суд иск об обязании администрации предоставить семье благоустроенное жилье в поселке Лобва.

Верхотурский районный суд требования прокурора удовлетворил. В итоге пенсионерам предоставили благоустроенную квартиру.