На Урале с помощью беспилотника нашли незаконные свалки отходов лесопиления

Проверки прошли на двух лесопромышленных предприятиях в Первоуральском районе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью беспилотника выявили нарушения на двух лесопромышленных предприятиях в Первоуральском районе. Проверки прошли 30 апреля на объектах, которые занимаются заготовкой, хранением и переработкой леса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В ходе обследования обнаружены места захламления территории нижних складов. Возле мест хранения лесоматериалов обнаружены отходы лесопиления, древесной коры, лежалые бревна, горбыль, - уточнили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По итогам рейда юридическим лицам вынесли предписания. Теперь предприятия обязаны навести порядок на складах и строго соблюдать карантинное законодательство России.