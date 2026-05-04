Свердловчане за неделю более 150 раз нарушили особый противопожарный режим

Любителей отдыхать на природе с мангалом оштрафовали. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области за неделю более 150 раз нарушили особый противопожарный режим. Чаще всего это было связано с тем, что уральцы сжигали сухую траву, мусор. Не обошлось и без разведения костров и традиционных пикников на природе с блюдами на мангале. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Были проведены более 2,3 тысячи бесед с жителями региона. Им раздали почти две тысячи листовок с правилами поведения в лесу. Несмотря на профилактику, люди пренебрегают правилами. Мы усилили контроль за ситуацией в майские праздники, ведь каждое нарушение – это угроза для лесов и населенных пунктов, – говорит министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Во время патруля нашли походную баню, установленную в природном парке «Бажовские места». В парке «Река Чусовая» туристы развели костер у реки. В Оборошинском лесном парке свердловчане использовали переносные мангалы. Нарушителей ловили в Карасье-Озерском, а также на берегу Верхне-Сысертского пруда.

Напомним, что за нарушение требований особого противопожарного режима действуют крупные штрафы. Для граждан от 40 до 50 тысяч рублей. Для виновников пожара 50 – 60 тысяч рублей. Должностных лиц оштрафуют на 60 – 90 тысяч рублей. Юрлица заплатят от 600 тысяч до миллиона рублей.