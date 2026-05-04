Свердловский губернатор поздравил сотрудников НПО автоматики

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поблагодарил сотрудников Научно-производственного объединения автоматики за работу над ракетой-носителем «Союз-5». Также он поздравил коллектив с победой космического масштаба. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

По словам Дениса Паслера, успешный старт стал настоящим триумфом отечественной космонавтики.

- Успешный старт «Союза-5» – это триумф отечественной космонавтики, в том числе НПО автоматики. Горжусь тем, что именно в Свердловской области создавался «мозг» новой ракеты – системы управления и аварийной защиты двигателей «Союза-5». В основе – отечественная элементная база и современные технологии. Именно от этого оборудования зависит точность выведения космических кораблей на орбиту и успех миссии. Наши ученые, инженеры и изобретатели вновь подтвердили, что уральцам под силу решение сложнейших задач, - рассказал Денис Паслер.

30 апреля на космодроме Байконур провели пуск новой ракеты-носителя «Союз-5». Это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний.