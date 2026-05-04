Отправление пассажиров со станций СвЖД увеличилось на 1,3% в апреле

Фото: пресс-служба СвЖД

По оперативным данным, в апреле 2026 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправились 2,6 млн пассажиров, что на 1,3% больше, чем в апреле 2025 года. Из них в пригородном сообщении 2 млн пассажиров (+1%), в дальнем следовании – 0,6 млн (+2,3%). Пассажирооборот на СвЖД в апреле 2026 года составил 666 млн пасс-км, что на 2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За четыре месяца (январь – апрель) 2026 года с вокзалов и станций СвЖД отправились 9,8 млн пассажиров (-0,8%). Из них в пригородном сообщении 7,2 млн пассажиров (-0,4%), в дальнем следовании – 2,6 млн (-1,9%). Пассажирооборот с начала 2026 года составил 2,6 млрд пасс-км, что на 2,3% меньше января – апреля 2025 года.

В целом по сети ОАО «РЖД», по оперативным данным, в апреле 2026 года отправились 107,2 млн пассажиров, что на 1,6% выше, чем в апреле прошлого года. Из них в пригородном сообщении 97,8 млн пассажиров (+1,8%), в дальнем следовании – 9,4 млн (+0,2%). Пассажирооборот в апреле 2026 года составил 10,3 млрд пасс-км, что на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в январе – апреле 2026 года отправились 399,1 млн пассажиров (+0,9% к январю – апрелю 2025 года). Из них в пригородном сообщении 363,6 млн пассажиров (+1,1%), в дальнем следовании – 35,5 млн (-1,6%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2026 года снизился на 1,3% к уровню прошлого года и составил 38,1 млрд пасс-км.