На Урале участники молодежного фестиваля проедят за неделю более 400 млн рублей

Уральский выставочный центр объявил аукцион на питание для участников и гостей фестиваля молодежи. Об этом сообщается на портале Госзакупок.

Контракт оценивается в 404,6 миллионов рублей. Ответственных лиц, которым предстоит готовить блюда, выберут после 25 мая.

Подрядчику предстоит обслужить более 18 тысяч человек. Половина из них – российские, а также зарубежные участники фестиваля. К тому же, в группы входят экскурсоводы, волонтеры, почетные гости, эксперты и организаторы.

Предполагается, что блюда поставят для восьми площадок. В документах сказано, что еда должна быть комфортной для пищеварения, не содержать генетически модифицированных организмов, потенциально опасных продуктов. К тому же нужно готовить блюда для вегетарианцев, а также халяльные по канонам ислама.