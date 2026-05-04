Екатеринбуржцы возложили цветы к стеле

Уральцы возложили цветы. Фото: администрация Екатеринбурга

В уральской столице состоялось торжественное возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести». В церемонии приняли участие власти, общественные деятели. Эти события проходят в канун 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.

Звание «Город трудовой доблести» Екатеринбург получил в 2020 году.

- Екатеринбург демонстрирует свою силу духа и единство. Мы помним о тех, кто сегодня защищает нас, и делаем все возможное, чтобы поддержать их семьи. Оборонные заводы трудятся в режиме максимальной отдачи, круглосуточно выпуская продукцию, необходимую для успешного проведения специальной военной операции, - говорит мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также градоначальник подчеркнул, что важно сохранить историческую память. К тому же, передать ее молодежи, воспитывать патриотов.