Свердловская область оказалась в регионах-лидерах по числу молодых мам

Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по числу молодых мам, родивших в возрасте от 16 до 18 лет. Данные приводит Социальный фонд России в своем рейтинге.

Список возглавил Дагестан. С января по март этого года в республике было 280 молодых рожениц. В Краснодарском крае 188 молодых мам, а в Ростовской области 165 девушек.

На четвертом месте – Свердловская область, в которой у 157 девушек были первенцы. Пятую строчку занимает Подмосковье, в котором родили малышей 153 молодые мамы.

Напомним, что свердловские студенты назвали идеальный возраст для рождения первенца. Таковой возраст, по их мнению, 25 и 30 лет. Однако реже избирают возраст 27 – 28 лет.