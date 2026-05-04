На Среднем Урале резко снизилась прибыль бизнеса

На Среднем Урале сфера предпринимательства снизила доходы в начале текущего года. Согласно данным аналитиков, в январе предприятия получили доход в 37, 854 миллиарда рублей. Это порядка 61,6% от прибыли, которую им удалось заработать в январе 2025 года. Данные приводит Свердловскстат.

В прошлом году показатель дохода предпринимательства был на уровне 61, 433 миллиарда.

В январе – феврале прибыль была 45, 287 миллиарда рублей. Что составляет 40,9% от показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда он был на уровне 110, 663 миллиарда.

Уточняется, что прибыль рассчитывали до вычета налогов. В статистику не вошли малый бизнес, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения. В том числе страховые компании, микрофинансовые организации, а также ломбарды.