Топ-менеджеры УБРиР провели уроки финансовой грамотности

В конце апреля в рамках программы по развитию финансовой грамотности Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) организовал занятия в екатеринбургской школе №16. Параллельно три урока для десятиклассников провели топ-менеджеры банка: президент Алексей Долгов, вице-президент – коммерческий директор Сергей Жуков и начальник планово-экономического управления УБРиР Игорь Бабаев.

Темой встреч стало дропперство. Руководители банка рассказали о том, какие способы используют злоумышленники, чтобы вовлечь в свои схемы посредников для незаконного вывода денежных средств, как не стать жертвой мошенников и не оказаться дроппером самому.

Дропперами (от английского drop – «бросать», «сбрасывать») называют людей, которые умышленно или невольно помогают преступникам вывести через свои банковские счета средства, полученные незаконным путем. Вовлечение в дропперство происходит обычно в мессенджерах и социальных сетях через обещание легкого заработка в удаленном режиме.

- Развитие финансовой культуры населения и предпринимателей – важная часть нашей работы. Расцениваем ее даже не как социальную функцию, а как инвестиции в будущее наших клиентов. Мы регулярно проводим очные и онлайн-встречи, посвященные различным аспектам финансовой грамотности. В том числе, в таких мероприятиях лично участвуют и руководители банка. Для нынешней встречи со старшеклассниками мы выбрали актуальную тему дропперства – ведь сегодня все чаще именно подростков пытаются вовлечь в мошеннические схемы вывода денежных средств. Нам важно было на конкретных примерах показать ребятам, что даже если они участвуют в сомнительных операциях не из корысти, а по незнанию – это все равно остается пособничеством преступникам. Уверен, что только совместная комплексная работа правоохранительных органов, регулятора, общественности и самих участников финансового рынка может стать эффективным инструментом в борьбе с мошенниками, - заявил президент УБРиР Алексей Долгов.

Банк УБРиР в 2023 году запустил свою онлайн-программу «Кошелек и жизнь: курс об управлении личными финансами». Материалы курса доступны бесплатно на сайте gidpofinansam.com. Представители банка регулярно выступают с лекциями по финансовой грамотности перед молодежной аудиторией. Так, ранее этой весной спикеры УБРиР приняли участие в фестивале технического креатива «Техномарт» в Верхней Пышме и дискуссии в рамках международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», организованной фондом «Золотое сечение».

