Теперь любую карту Мир Сбербанка можно превратить в Единую социальную карту «Уралочка»

Фото: пресс-служба Сбербанк

Любую дебетовую Сберкарту «МИР» теперь можно подключить к Единой социальной карте «Уралочка» и получать льготы и привилегии у партнеров программы. Такая возможность появилась в Сбербанк Онлайн для жителей Свердловской области.

Ранее для оформления карты «Уралочка» надо было обращаться в офис банка, теперь все можно сделать в мобильном приложении или интернет-версии Сбербанк Онлайн. Достаточно в разделе «Кошелек» выбрать Сберкарту МИР, нажать на «Социальные сервисы» и, следуя по шагам, подключить карту к программе. Весь процесс займет несколько минут. После успешной активации клиент получит СМС или push-уведомление, а в мобильном приложении отобразится дизайн карты «Уралочка» и QR-код с ее номером.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

- Возможность подключить «Уралочку» к действующей СберКарте – важнейший шаг к тому, чтобы как можно больше жителей Свердловской области смогли пользоваться всеми привилегиями Единой социальной карты, а оформлять пособия и льготы тем, кому они полагаются, стало проще и удобнее. С помощью Единой социальной карты клиенты могут пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от более чем 500 партнеров проекта по всей Свердловской области, а жители, которым полагаются региональные меры социальной поддержки, пособия и льготы, будут получать их на эту же подключенную к «Уралочке» СберКарту.

Чтобы воспользоваться скидкой при оплате проезда в городском и междугороднем транспорте, необходимо на кассе или в транспорте предъявить пластиковую карту МИР, привязанную к ЕСК «Уралочка», а чтобы получить скидки в магазинах-партнерах, достаточно показать QR-код или саму карту в мобильном приложении.

Традиционный способ оформления СберКарты «Уралочка» в отделении банка, по-прежнему, доступен. Для этого нужно обратиться в офис с паспортом и СНИЛС или его копией.

Оценивайте ваши финансовые возможности и риски.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

Реклама ПАО «Сбербанк России» ИНН 7707083893 Erid: 2W5zFGDZ1uT