Полиция оперативно вышла на след хулиганов

В Екатеринбурге задержали подростков, устроивших дебош в трамвае № 24 на Сортировке. Инцидент произошел 3 мая. В ответ на замечания дети принялись бить окна. Сотрудники отдела полиции № 10 оперативно вычислили хулиганов.

Посмотрите на не самые искренние извинения подростка.

– Личности несовершеннолетних, участвовавших в данном инциденте установлены. Они вызваны в территриальный ОВД вместе с законными представителями для дачи объяснений. Проверка по факту происшествия продолжается, – отметили в УМВД Екатеринбурга.

