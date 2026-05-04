В Екатеринбурге задержали подростков, устроивших дебош в трамвае № 24 на Сортировке. Инцидент произошел 3 мая. В ответ на замечания дети принялись бить окна. Сотрудники отдела полиции № 10 оперативно вычислили хулиганов.
Посмотрите на не самые искренние извинения подростка.
Видео: УМВД
– Личности несовершеннолетних, участвовавших в данном инциденте установлены. Они вызваны в территриальный ОВД вместе с законными представителями для дачи объяснений. Проверка по факту происшествия продолжается, – отметили в УМВД Екатеринбурга.
