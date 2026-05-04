В Екатеринбурге открыли центр подготовки волонтеров к фестивалю молодежи

Сейчас добровольцы проходят этап собеседований. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге открылся центр подготовки волонтеров к Международному фестивалю молодежи, который пройдет в уральской столице с 11 по 17 сентября 2026 года. Свои заявки подали уже больше 2 тысяч добровольцев со всей Свердловской области.

- Основной задачей станет проведение собеседований с добровольцами, подавшими заявки на фестиваль и их обучение. По всей России будет работать более 25 центров подготовки волонтеров, - пояснили в пресс-службе администрации города.

В данный момент проходит этап собеседований. После него волонтеров начнут готовить к предстоящему мероприятию. Всего на участие в подготовке подали больше 20 тысяч заявок со всей России.

Напомним, что в апреле Международный фестиваль молодежи представили на форуме экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке.