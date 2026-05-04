В Свердловской области на объекты благоустройства потратят 1,1 млрд рублей

Десятки объектов благоустроят в 2026 году в Свердловской области

В 2026 году на объекты благоустройства, которые жители Свердловской области выбрали для преображения в прошлом году, потратят 1,15 миллиарда рублей. Большая часть денег - из федеральной казны. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

В этом сезоне будут преобразованы общественные зоны (скверы, парки, набережные, аллеи, площади) в Екатеринбурге, Асбесте, Ревде, Сысерти, Камышлове, Богдановиче, Ирбите, Кировграде, Нижнем Тагиле, Серове, Новоуральске. Ряд объектов приведут в порядок в течение нескольких лет.

Так, например, в Асбесте проведут четвертый этап благоустройства сквера у Центра и досуга имени Горького. В Ирбите продолжится реконструкция сквера на Серебрянке, его откроют 1 июня.