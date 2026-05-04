Культурные учреждения Екатеринбурга предложили отдать военкоматам

Проект решения рассмотрит городская Дума Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге муниципальные учреждения культуры могут отдать военкоматам. Соответствующий проект решения «Об отдельных мерах по оказанию содействия военным комиссариатам» внес глава города Алексей Орлов. Теперь его будут рассматривать депутаты гордумы.

- Екатеринбургская городская Дума решила определить, что муниципальное имущество, принадлежащее на праве оперативного управления учреждениям культуры, предоставляется в пользование военным комиссариатам, - сказано в тексте документа.

Отмечается, что администрация Екатеринбурга сможет передавать имущество в пользование военкоматов безвозмездно, без проведения торгов. Поскольку проект решения пока не утвержден, все культурные учреждения продолжают работу в привычном режиме.