Свердловский Минздрав изучает отношение уральцев к многодетным семьям

Власти Свердловской области поднимают рождаемость при помощи закрытия роддомов и анкетирования молодежи

Минздрав Свердловской области при помощи анонимного анкетирования выясняет отношения уральцев к многодетным семьям. Об этом сообщает ЕАН.

Перед анкетированием жителям региона предлагается назвать свой возраст и место проживания, после чего нужно ответить на несколько вопросов: отношение к материальным и нравственным ценностям и многодетным семьям.

Также чиновники напрямую интересуются планами участника анкетирования по поводу создания семьи и рождения детей. Также есть вопрос, касающийся представления об идеальной семье. Принять участие в опросе могут жители Свердловской области старше 18 лет.

Отметим, что сложная демографическая ситуация на Среднем Урале связана с планами по закрытию родильных домов в регионе, отсутствием жилищных перспектив из-за заоблачных цен на квадратные метры, а также со сложной экономической ситуацией - зарплаты на многих предприятиях не растут в отличие от цен на продукты и товары первой необходимости.