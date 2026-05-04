Свердловский губернатор сообщил об отмене режима беспилотной опасности

В Свердловской области отменили режим беспилотной опасности. Напомним, его объявляли утром 4 мая 2026 года в 9:08. Сообщение об отмене режима поступило от губернатора региона Дениса Паслера в 12:07.

- Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области, - написал Денис Паслер в своих социальных сетях.

Отметим, что из-за введения режима свердловчане могли столкнуться с ограничениями связи и мобильного интернета. Ранее беспилотную опасность объявляли 2 мая.

Напомним, что 25 апреля Екатеринбург подвергся атаке вражеских дронов. Оказался поврежден жилой дом в центре города. В результате происшествия были повреждены 44 квартиры, за медицинской помощью обращались 9 человек.