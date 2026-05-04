Нижний Тагил зачищают от клещей

Парки и скверы Нижнего Тагила обрабатывают от клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 27 апреля общественные пространства Нижнего Тагила обрабатывают от клещей. В первую очередь специалисты вышли в городские парки и скверы. На сегодняшний день полностью обработано 16 объектов. Об этом сообщает портал Тагил.Лайф.

В списке территорий, которые уже обработали, Площадь танкостроителей, Курган Памяти, Пионерский сквер, Пихтовые горы. Сначала территорию чистят от мусора, после чего проводится комплексная акарицидная обработка.

На территориях после обработки в течение 3-5 дней запрещен выгул собак, также не рекомендуются прогулки. При обнаружении клещей на обработанной территории специалисты придут сюда повторно.

До 15 мая в Нижнем Тагиле обработают 53 парка и сквера, а также территории у школ, детских садов, детских лагерей и кладбищ.