В городских автобусах Салехарда исполняют песни военных лет

В начале мая на улице Салехарда вышли «поющие автобусы», курсирующие по маршрутам №1 и №2. Об этом сообщает «Ямал 1».

Городские артисты выступают в качестве гидов и исполняют вместе с пассажирами песни военных лет. Акция приурочена ко Дню Победы.

Также артисты дарят горожанам праздничные открытки с текстами песен.

Отметим, что во второй половине мая в Ямало-Ненецкий автономный округ прибудет военный ретропоезд «Эшелон Победы», который смогут посетить все жители региона.