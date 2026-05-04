В ХМАО потушили первый в 2026 году лесной пожар

Лесной пожар потушили за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 мая 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе ликвидировали первый в этом сезоне лесной пожар, который обнаружен накануне. Огонь полыхал в Советском районе на площади 0,05 гектара. Об этом сообщает издание ugra-news.ru.

Всего с начала нового пожароопасного сезона в Югре зафиксировали пять природных пожаров: один - на территории леса, также четыре ландшафтных пожара на площади 29,5 гектара.

В региональной Авиалесохране просят при обнаружении лесного пожара передавать информацию по одному из круглосуточных номеров:

1. Диспетчерская служба Авиалесохраны ХМАО 8 3467 33 15 46

2. Прямая линия лесной охраны 8 800 100 94 00 (звонок бесплатный)

3. Единый телефон экстренных служб - 112.