«Громких обещаний не будет»: экс-глава Алапаевска намерен избираться в свердловское Заксобрание

Бывший глава Алапаевска Сайгид Билалов заявил о намерении избираться в Законодательное собрание Свердловской области. Чиновник уже подал документы на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов от Алапаевского избирательного округа.

- Переход в Заксобрание – это возможность решать более масштабные задачи и работать на более широком уровне. Пока есть силы и энергия, хочу помогать людям. Громких обещаний не будет. Мои девиз остается прежним – за продолжение добрых дел, - написал Сайгид Билалов в своих социальных сетях.

Отметим, что Сайгид Билалов порядка 10 лет был депутатом Думы Алапаевска и около 1,5 года занимал пост ее председателя.

В 2022 году его отправили в отставку с должности мэра. Главной причиной стало неисполнение в течение трех месяцев и более обязанностей по решению вопросов местного значения. Однако позже его восстановили в должности. Вскоре пост главы Алапаевска занял Денис Толмачев.