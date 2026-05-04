Жителя Нижнего Тагила будут судить за хищение 500 тысяч у предпринимателя

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 28-летний мужчина, обвиняемый в хищении больше 500 тысяч рублей у предпринимателя из Краснодарского края, занимающегося производством пиломатериалов. Как сообщает следствие, все началось в ноябре 2025 года.

- Обвиняемый предложил жителю Краснодарского края оказать содействие в получении документации по оформлению трех делянок в МО Горноуральский, приобретении материалов для валки леса, заготовке древесины, заведомо зная, что данные действия выполнять не будет, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

До конца ноября обвиняемый при помощи компьютера создал поддельные документы на оформление делянок, после чего отправил их предпринимателю и попросил перевести деньги на указанный счет. Потерпевший совершил четыре перевода.

Получив больше 500 тысяч рублей, тагильчанин обналичил их в одном из отделений банка. Обман вскрылся, когда предприниматель посетил участки и обнаружил, что работы по рубке леса так и не были начаты.

Теперь жителя Нижнего Тагила обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в крупном размере». Свою вину мужчина полностью признал.

Отмечается, что ранее он был неоднократно судим. За мошенничество ему грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в Дзержинский районный суд на рассмотрение.