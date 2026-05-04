За год оборот свердловских организаций упал на 5,2%

В Свердловской области оборот организаций в первом квартале 2026 года составил 2,79 триллиона рублей. Это на 5,2% меньше, чем за тот же период 2025 года. Такой статистикой поделились в Свердловскстате.

- Оборот организаций области в январе – марте 2026 года уменьшился в действующих ценах на 5,2%. На долю промышленных производств приходилось 42,1% от общего оборота всех организаций области, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным, за первый квартал текущего года оборот обрабатывающих производств составил 929,1 миллиарда рублей, что на 8,2% ниже показателей прошлого года. Однако резко увеличился оборот организаций, обеспечивающих жителей электроэнергией, газом и паром, – сразу на 17,3%. Он составил 170,7 миллиарда рублей.

В сфере оптовой и розничной торговли показатели упали на 6,6%, составив больше 1 триллиона рублей. Оборот организаций по транспортировке и хранению также упал на 3%. Он составил чуть больше 179,8 миллиарда рублей.