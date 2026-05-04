В Свердловской области резко подешевели огурцы и помидоры

В Свердловской области резко подешевели некоторые овощи, но подорожали продукты. Так, например, средняя стоимость за килограмм мороженой рыбы увеличилась на 1,08%. Цена бананов уменьшилась на 1,16%. Такими данными на 27 апреля 2026 года поделились в Свердловскстате.

Больше всего подешевели огурцы – сразу на 8,42%. Теперь килограмм продукта свердловчане смогут приобрести в среднем за 198 рублей. На 4,27% до 312 рублей подешевели и помидоры.

Однако некоторые овощи прибавили в цене. Так, цена за килограмм картофеля выросла на 1,66%, а стоимость белокочанной капусты – на 2,53%.

Кроме того, на чуть больше чем на 2% подорожала гречневая крупа. Теперь за килограмм продукта придется отдать почти 100 рублей. Также на 2% прибавила в цене и мука – почти до 53 рублей за килограмм.